فرص عمل بأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
فورا للتعيين لأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية #kitchenmanager #SousChef #CommiChef الشروط توافر شهادات HACCP-Food safety-H&S بالإضافة لخبرة في الفنادق وشركات الكاترينج إجادة الإنجليزية تحدثا وكتابة والمميزات الراتب مميز جدا حسب الخبرة والمقابلة الشخصية مدة العقد سنتان + اجازة سنوية مدفوعه الاجر يتوفرالسكن والانتقالات -الاقامة ـ التامين الطبى - تذاكر السفر المقابلات بداية شهر 11(نوفمبر) سارع بإرسال السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية واتساب على
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فوربزنس
التليفون: 01097525455

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/10/2021
رقم الإعلان: 2108761
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوبDemi chef للعمل بأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية - في الرياض السعودية

مطلوبDemi chef للعمل بأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

مطلوب فورااااا #Demichef للعمل بأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية الشروط: توافر شهادات HACCP-Fo.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

26/10/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب chef de partie للسفر لأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب chef de partie للسفر لأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب #chef_de_partie للسفر لأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالخليج العربي (السعودية) الشروط توافر.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

26/10/2021
صورة الاعلان: فرصتك معانا للسفر لأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالخليج العربي ( السعودية) - في الرياض السعودية

فرصتك معانا للسفر لأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالخليج العربي ( السعودية)

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

فرصتك معانا للسفرلأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالخليج العربي(السعودية) مطلوب للتعيين فورا 1 chef de .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

20/10/2021
صورة الاعلان: لراغبي السفر مطلوب Demi Chef de Partie للعمل بكبرى شركات الكاترينج - في الرياض السعودية

لراغبي السفر مطلوب Demi Chef de Partie للعمل بكبرى شركات الكاترينج

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

فرصة عمل بكبرى شركات الكاترينج شرط اساسى خبرات عملية في مشاريع حقول النفط ومشاريع التغذية والغذاء (O.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

13/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب فورا Chef de Partie للعمل بكبرى شركات الكاترينج - في الرياض السعودية

مطلوب فورا Chef de Partie للعمل بكبرى شركات الكاترينج

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

فرصة عمل بشركة كااترينج شرط اساسى خبرات عملية في مشاريع حقول النفط ومشاريع التغذية والغذاء (Onshore/.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

13/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب فورا Chef de Partie للعمل بكبرى شركات الكاترينج - في الرياض السعودية

مطلوب فورا Chef de Partie للعمل بكبرى شركات الكاترينج

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

فرصة عمل بشركة كااترينج شرط اساسى خبرات عملية في مشاريع حقول النفط ومشاريع التغذية والغذاء (Onshore/.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

13/10/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة لدى سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية - في الرياض السعودية

وظائف شاغرة لدى سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

*وظائف شاغرة لدى سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : -شيف حلويات غربية -مسا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

21/9/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة لدى سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية - في الرياض السعودية

وظائف شاغرة لدى سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

*وظائف شاغرة لدى سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : -شيف حلويات غربية -مسا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

14/9/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة لدى سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية - في الرياض السعودية

وظائف شاغرة لدى سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#وظائف_السعودية *وظائف شاغرة لدى سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: -صانع عصائر.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

13/9/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة لدى سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية - في الرياض السعودية

وظائف شاغرة لدى سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

* * وظائف شاغرة لدى سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية: -شيف فطور -مساعد شيف ف.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

8/9/2021
صورة الاعلان: سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات - في الرياض السعودية

سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#وظائف_السعودية *سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات بالمسميات التالية : -مقدمات .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

8/9/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة لذى سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية - في الرياض السعودية

وظائف شاغرة لذى سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

*وظائف شاغرة لذى سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : -شيف حلويات غربية -مسا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

6/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب فورا مقدم طعام الى سلسله مطاعم بالرياض - في الرياض السعودية

مطلوب فورا مقدم طعام الى سلسله مطاعم بالرياض

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

مطلوب فورا الى مطاعم خمس نجوم بالرياض عدد 4 ويتر حسن المظهر و السن من 22الى 26سنه الخبره سنتان بالمط.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

2,000 ريال

4/9/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة لذى سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية - في الرياض السعودية

وظائف شاغرة لذى سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#job_offer_saudi_arabia *وظائف شاغرة لذى سلسلة كوفيات بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

31/8/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية أمريكية و أسيوية بالمملكة العربية السعو - في الرياض السعودية

وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية أمريكية و أسيوية بالمملكة العربية السعو

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

*وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية أمريكية و أسيوية بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : H.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

23/8/2021
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