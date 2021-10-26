فرص عمل بأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية

(فرصة عمل)
|فورا للتعيين لأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية #kitchenmanager #SousChef #CommiChef الشروط توافر شهادات HACCP-Food safety-H&S بالإضافة لخبرة في الفنادق وشركات الكاترينج إجادة الإنجليزية تحدثا وكتابة والمميزات الراتب مميز جدا حسب الخبرة والمقابلة الشخصية مدة العقد سنتان + اجازة سنوية مدفوعه الاجر يتوفرالسكن والانتقالات -الاقامة ـ التامين الطبى - تذاكر السفر المقابلات بداية شهر 11(نوفمبر) سارع بإرسال السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية واتساب على
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01097525455
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108761
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