فرص عمل بأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية

فورا للتعيين لأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية #kitchenmanager #SousChef #CommiChef الشروط توافر شهادات HACCP-Food safety-H&S بالإضافة لخبرة في الفنادق وشركات الكاترينج إجادة الإنجليزية تحدثا وكتابة والمميزات الراتب مميز جدا حسب الخبرة والمقابلة الشخصية مدة العقد سنتان + اجازة سنوية مدفوعه الاجر يتوفرالسكن والانتقالات -الاقامة ـ التامين الطبى - تذاكر السفر المقابلات بداية شهر 11(نوفمبر) سارع بإرسال السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية واتساب على