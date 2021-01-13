فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500ج – شفت 12 ساعة – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية مرتين في السنة – شباب فقط – يقبل بها الطلاب – الاجازة 4 أيام - بتوفير السكن ( بأماكن : التجمع – الرحاب – أكتوبر ) 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
التليفون: 01062972973-01146004093

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2021
رقم الإعلان: 2079771
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بكبري المنشأت الإدارية والأمنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري براتب شهري 2500ج – وشفت عمل 12 ساعة بتوفير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بمولات القاهرة الكبرى ( امن اداري ) – السن من 18 : 35 سنة – شفت 8 ساعات 2000 : 2500ج – القبول من مؤه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شباب فقط مراقبين أمن : راتب 2000ج + زيادة سنوية 2 في السنة – تامين صحي + تامين اجتماعي – السن من 18.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسة بخبرة وبدون خبرة : السن من 18 : 35 سنة – إقامة كاملة + تامينات كاملة + أسبوع إجازة – أسا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بفنادق بالقاهرة براتب 2200: 2500ج + وجبات + سكن – شفت 12 ساعة – يجب ان يكون خريج وحاصل علي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فندق بأكتوبر ( افراد امن ) – راتب 2150ج + وجبة + سكن + 7 أيام إجازة – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,150 جنيه

12/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بالتجمع الخامس ( امن علي بنك ) 8 ساعات – براتب 2000ج – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بالتجمع الخامس براتب 2500ج لشفت 12 ساعة – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: امن داخل مجمع سكنى اكتوبر - في القاهرة مصر

امن داخل مجمع سكنى اكتوبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,350 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدي شركة اكيور شباب من سن 18 : 45 سنة – رات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج - في القاهرة مصر

أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج – شباب فقط – مؤهل متوسط علي الأقل – تامينات صحية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام - لا يشترط المؤهل - يوجد شفتات ( 8 –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أمن وحراسة لكبري منشأت مدينة نصر من سن 18 : 40 سنة شباب فقط لا يشترط المؤهل - شفتات 8 و 12 سا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن أداري - شباب فقط من سن 20 : 35 سنة – مؤهل متوسط ( دبلوم – اعدادية ) – شفت 8 و 12 ساع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أمن لكبري منشأت مدينة نصر ( بنوك – شركات ) من سن 20 : 40 سنة لا يشترط المؤهل راتب من 1900 : 2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

11/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager