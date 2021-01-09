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مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500 أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة ( سكن – 3 وجبات – مواصلات ) – العمل لـ 23 يوم والاجازة لـ 7 أيام – مؤهل متوسط علي الأقل – السن من 18 : 35 سنة – شباب فقط - تامين صحي واجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
التليفون: 01062972973-01146004093

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العنوان: شرم الشيخ- شرم الشيخ
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2021
رقم الإعلان: 2079770
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فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في جنوب سيناء مصر

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – لايتم قبول الطلاب – علي المتقدم الحصول .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

9/1/2021
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