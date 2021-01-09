فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)
|أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500 أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة ( سكن – 3 وجبات – مواصلات ) – العمل لـ 23 يوم والاجازة لـ 7 أيام – مؤهل متوسط علي الأقل – السن من 18 : 35 سنة – شباب فقط - تامين صحي واجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973-01146004093
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|العنوان:
|شرم الشيخ- شرم الشيخ
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079770
2,500 جنيه