فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)
|افراد امن بالتجمع الخامس براتب 2500ج لشفت 12 ساعة – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079615
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