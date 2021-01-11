فرص عمل افراد امن وحراسة

أمن وحراسة بكبري المنتجعات والفنادق السياحية : خريجين فقط : السن من 18 : 35 سنة – مؤهل متوسط علي الأقل – توفير السكن و الـ 3 وجبات والمواصلات – 23 يوم عمل و 7 إجازة – تامينات كاملة وزيادة سنوية 12% + عقد سنوي – راتب 2000ج 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973