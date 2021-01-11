فرص عمل افراد امن وحراسة

مطلوب أمن لكبري منشأت مدينة نصر ( بنوك – شركات ) من سن 20 : 40 سنة لا يشترط المؤهل راتب من 1900 : 2500ج حسب شفت العمل - تواجد شفتات ( 8 – 12 ) ساعة - تامينات كاملة ( صحي – اجتماعي ) – توفير السكن للمغتربين - توافر الترقيات السريعة 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973