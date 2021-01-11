فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)
|مطلوب أمن لكبري منشأت مدينة نصر ( بنوك – شركات ) من سن 20 : 40 سنة لا يشترط المؤهل راتب من 1900 : 2500ج حسب شفت العمل - تواجد شفتات ( 8 – 12 ) ساعة - تامينات كاملة ( صحي – اجتماعي ) – توفير السكن للمغتربين - توافر الترقيات السريعة 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973-01146004093
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079444
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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