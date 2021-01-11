فرص عمل افراد امن وحراسة

مطلوب أفراد أمن أداري - شباب فقط من سن 20 : 35 سنة – مؤهل متوسط ( دبلوم – اعدادية ) – شفت 8 و 12 ساعة توفير الاقامة ( السكن ) - راتب 2000ج يصل الي 2500ج - حوافز ومكافات شهرية - زياده في الراتب 2 في السنة 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973