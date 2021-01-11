فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)
|مطلوب أفراد أمن أداري - شباب فقط من سن 20 : 35 سنة – مؤهل متوسط ( دبلوم – اعدادية ) – شفت 8 و 12 ساعة توفير الاقامة ( السكن ) - راتب 2000ج يصل الي 2500ج - حوافز ومكافات شهرية - زياده في الراتب 2 في السنة 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973-01146004093
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079443
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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