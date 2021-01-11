فرص عمل افراد امن وحراسة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب أمن وحراسة لكبري منشأت مدينة نصر من سن 18 : 40 سنة شباب فقط لا يشترط المؤهل - شفتات 8 و 12 ساعة رواتب 2000 : 2500ج توفير السكن للمغتربين التعيين بعقد ثابت دائم مسجل بتأمين صحي واجتماعي 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
التليفون: 01062972973-01146004093

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العنوان: القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/1/2021
رقم الإعلان: 2079442
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صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدي شركة اكيور شباب من سن 18 : 45 سنة – رات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج - في القاهرة مصر

أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج – شباب فقط – مؤهل متوسط علي الأقل – تامينات صحية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام - لا يشترط المؤهل - يوجد شفتات ( 8 –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن أداري - شباب فقط من سن 20 : 35 سنة – مؤهل متوسط ( دبلوم – اعدادية ) – شفت 8 و 12 ساع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أمن لكبري منشأت مدينة نصر ( بنوك – شركات ) من سن 20 : 40 سنة لا يشترط المؤهل راتب من 1900 : 2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسة بكبري المنتجعات والفنادق السياحية : خريجين فقط : السن من 18 : 35 سنة – مؤهل متوسط علي ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

11/1/2021
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صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 : 45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم علي الأقل – الشفت 12 ساعة – راتب 25.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

10/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن شباب فقط بالتجمع والرحاب واكتوبر شفت 12 ساعة راتب 2500ج – مؤهل متوسط – يتم توفير السكن – مولات و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

10/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بالشيراتون ( 8 ساعات ) براتب 2000ج ( يقبل الشباب) – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

10/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج – شباب فقط – مؤهل متوسط علي الأقل – تامينات صحي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بمول العرب ومول مصر أفراد امن 8 ساعات براتب 2000ج – شفتات صباحي ومسائي – توفير تامينات وزيادة سنوية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: امن داخل مول التجمع الخامس - في القاهرة مصر

امن داخل مول التجمع الخامس

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,350 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: افراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 : 45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم علي الأقل - في القاهرة مصر

افراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 : 45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم علي الأقل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 : 45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم علي الأقل – الشفت 12 ساعة – راتب 25.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب أمن شباب فقط بالتجمع والرحاب واكتوبر - في القاهرة مصر

مطلوب أمن شباب فقط بالتجمع والرحاب واكتوبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن شباب فقط بالتجمع والرحاب واكتوبر شفت 12 ساعة راتب 2500ج – مؤهل متوسط – يتم توفير السكن – مولات و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: افراد امن بالشيراتون ( 8 ساعات ) براتب 2000ج - في القاهرة مصر

افراد امن بالشيراتون ( 8 ساعات ) براتب 2000ج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بالشيراتون ( 8 ساعات ) براتب 2000ج ( يقبل الشباب) – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2020
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