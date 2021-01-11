فرص عمل افراد امن وحراسة

مطلوب أمن وحراسة لكبري منشأت مدينة نصر من سن 18 : 40 سنة شباب فقط لا يشترط المؤهل - شفتات 8 و 12 ساعة رواتب 2000 : 2500ج توفير السكن للمغتربين التعيين بعقد ثابت دائم مسجل بتأمين صحي واجتماعي 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973