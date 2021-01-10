فرص عمل افراد امن وحراسة

افراد امن بالشيراتون ( 8 ساعات ) براتب 2000ج ( يقبل الشباب) – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973