فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)
|افراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 : 45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم علي الأقل – الشفت 12 ساعة – راتب 2500ج بأكتوبر والتجمع – لشركات ومولات تجارية – بتوفير السكن – وتأمينات وزيادات سنوية – شباب فقط 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079358
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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