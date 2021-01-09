فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بالتجمع الخامس ومصر الجديدة ومدينة نصر – أمن 8 ساعات – راتب 2000ج – شباب فقط – زيادة سنوية 12% + تامينات وتعاقد سنوي 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة الجديدة التجمع الخامس- القاهرة الجديدة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/1/2021
رقم الإعلان: 2079159
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في 6 أكتوبر مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في 6 أكتوبر مصر

( أكتوبر – التجمع – الرحاب ) – أفراد أمن ومراقبين 12 ساعة + توفير السكن للمغتربين + تامينات صحية وا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في 6 أكتوبر مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في 6 أكتوبر مصر

بالتجمع الخامس أمن 12 ساعة – راتب أساسي 2500ج – زيادة سنوية 12 % + سكن للمغتربين + تامينات وزيادة س.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في 6 أكتوبر مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(طلب عمل)

- في 6 أكتوبر مصر

بكمبوندات أكتوبر والتجمع – شفت 12 ساعة بتوفير الإقامة للمغتربين – أساسي راتب 2500ج – عقد سنوي شامل ت.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظف امن في العاصمة الادارية - في 6 أكتوبر مصر

مطلوب موظف امن في العاصمة الادارية

(فرصة عمل)

- في 6 أكتوبر مصر

##تعيين فوري## مطلوب موظف امن في العاصمة الادارية 👨🏻‍✈️ 📝 الشر.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

3,100 جنيه

5/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager