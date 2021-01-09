فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)
|بالتجمع الخامس ومصر الجديدة ومدينة نصر – أمن 8 ساعات – راتب 2000ج – شباب فقط – زيادة سنوية 12% + تامينات وتعاقد سنوي 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة الجديدة التجمع الخامس- القاهرة الجديدة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079159
2,500 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
3,100 جنيه