فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)
|بالتجمع الخامس أمن 12 ساعة – راتب أساسي 2500ج – زيادة سنوية 12 % + سكن للمغتربين + تامينات وزيادة سنوية 12% - مؤهل متوسط / إجازة 4 أيام في الشهر 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة الجديدة التجمع الخامس- القاهرة الجديدة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079158
2,500 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
3,100 جنيه