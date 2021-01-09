فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)
|بمول العرب ومول مصر أفراد امن 8 ساعات براتب 2000ج – شفتات صباحي ومسائي – توفير تامينات وزيادة سنوية 2 في السنة - السن من 18 : 35 سنة + 26 يوم عمل و 4 أيام إجازة الجمعة ثابت من كل أسبوع 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|وسط القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079155
2,000 جنيه
3,350 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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