فرص عمل افراد امن وحراسة

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تفاصيل الإعلان
بمول العرب ومول مصر أفراد امن 8 ساعات براتب 2000ج – شفتات صباحي ومسائي – توفير تامينات وزيادة سنوية 2 في السنة - السن من 18 : 35 سنة + 26 يوم عمل و 4 أيام إجازة الجمعة ثابت من كل أسبوع 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
التليفون: 01062972973

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العنوان: وسط القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/1/2021
رقم الإعلان: 2079155
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صورة الاعلان: فرص عمل افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج – شباب فقط – مؤهل متوسط علي الأقل – تامينات صحي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: امن داخل مول التجمع الخامس - في القاهرة مصر

امن داخل مول التجمع الخامس

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,350 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: افراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 : 45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم علي الأقل - في القاهرة مصر

افراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 : 45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم علي الأقل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 : 45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم علي الأقل – الشفت 12 ساعة – راتب 25.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب أمن شباب فقط بالتجمع والرحاب واكتوبر - في القاهرة مصر

مطلوب أمن شباب فقط بالتجمع والرحاب واكتوبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن شباب فقط بالتجمع والرحاب واكتوبر شفت 12 ساعة راتب 2500ج – مؤهل متوسط – يتم توفير السكن – مولات و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: افراد امن بالشيراتون ( 8 ساعات ) براتب 2000ج - في القاهرة مصر

افراد امن بالشيراتون ( 8 ساعات ) براتب 2000ج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بالشيراتون ( 8 ساعات ) براتب 2000ج ( يقبل الشباب) – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: افراد امن بالتجمع الخامس براتب 2500ج - في القاهرة مصر

افراد امن بالتجمع الخامس براتب 2500ج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بالتجمع الخامس براتب 2500ج لشفت 12 ساعة – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2020
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صورة الاعلان: بالتجمع الخامس ( امن علي بنك ) 8 ساعات – براتب 2000ج - في القاهرة مصر

بالتجمع الخامس ( امن علي بنك ) 8 ساعات – براتب 2000ج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بالتجمع الخامس ( امن علي بنك ) 8 ساعات – براتب 2000ج – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: فندق بأكتوبر ( افراد امن ) - في القاهرة مصر

فندق بأكتوبر ( افراد امن )

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فندق بأكتوبر ( افراد امن ) – راتب 2150ج + وجبة + سكن + 7 أيام إجازة – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: امن - في القاهرة مصر

امن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

ـ أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج – شباب فقط – مؤهل متوسط علي الأقل – تامينات ص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

28/12/2020
صورة الاعلان: امن داخل شركه بالمعادى - في القاهرة مصر

امن داخل شركه بالمعادى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا الراتب يبدأ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,900 جنيه

28/12/2020
صورة الاعلان: وظيفه امن - في القاهرة مصر

وظيفه امن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره السن من - 18 : 40 عام لا يشترط المؤهل يوجد شفتات ) - - 8 – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20,000 جنيه

26/12/2020
صورة الاعلان: افراد امن - في القاهرة مصر

افراد امن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بكبري المنشأت الإدارية والأمنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري براتب شهري 2500ج – وشفت عمل 12 ساعة بتوفير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: افراد امن - في القاهرة مصر

افراد امن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 : 45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم علي الأقل – الشفت 12 ساعة – راتب 25.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن وحراسه - في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن وحراسه

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة المصراويه عن حاجتها لافراد امن يكون حسن المظهر - لياقه بدنيه - الالتزام بالمواعيد وحسن الت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن وحراسه - في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن وحراسه

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة المصراويه عن حاجتها لافراد امن يكون حسن المظهر - لياقه بدنيه - الالتزام بالمواعيد وحسن الت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/12/2020
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