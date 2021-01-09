فرص عمل افراد امن وحراسة

بمول العرب ومول مصر أفراد امن 8 ساعات براتب 2000ج – شفتات صباحي ومسائي – توفير تامينات وزيادة سنوية 2 في السنة - السن من 18 : 35 سنة + 26 يوم عمل و 4 أيام إجازة الجمعة ثابت من كل أسبوع 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973