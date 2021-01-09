فرص عمل افراد امن وحراسة

( أكتوبر – التجمع – الرحاب ) – أفراد أمن ومراقبين 12 ساعة + توفير السكن للمغتربين + تامينات صحية واجتماعية + 4 أيام إجازة - مواقع : كمبوندات سكنية – مولات تجارية – شركات - السن من 18 : 40 سنة ( شباب فقط ) ( المؤهل اعدادي علي الأقل ) – راتب 2500ج 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973