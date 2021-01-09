فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)
|( أكتوبر – التجمع – الرحاب ) – أفراد أمن ومراقبين 12 ساعة + توفير السكن للمغتربين + تامينات صحية واجتماعية + 4 أيام إجازة - مواقع : كمبوندات سكنية – مولات تجارية – شركات - السن من 18 : 40 سنة ( شباب فقط ) ( المؤهل اعدادي علي الأقل ) – راتب 2500ج 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|اكتوبر- اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079154
2,500 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
3,100 جنيه