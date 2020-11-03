فرص عمل افراد امن وحراسة

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مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – لايتم قبول الطلاب – علي المتقدم الحصول علي موقف نهائي من الجيش – توفير الاقامة الكاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) تأمينات كاملة ( صحي – اجتماعي ) – 23 يوم عمل و 7اجازة – فنادق 4 و 5 نجوم – راتب اساسي 2500ج + حوافز شهرية – زيادات سنوية 2 في السنة 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
التليفون: 01062972973

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العنوان: - شرم الشيخ
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/1/2021
رقم الإعلان: 2079152
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: افضل اسعار غرف نوم ( سمارت هوم جروب )

افضل اسعار غرف نوم ( سمارت هوم جروب )

(للبيع)

افضل اسعار غرف نوم ( سمارت هوم جروب 01095964025) محتاجه اثاث منزلي ( ركنات – انتريهات – غرف نوم – م.
العنوان:

الجيزة - مصر

11,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: تعاقد واستلم شاليهك بارقي قري راس سدر

تعاقد واستلم شاليهك بارقي قري راس سدر

(للتقسيط)

بمقدم 84 الف فقط عيش الرفاهية وسط كل اللي بتحبهم بارقي قري في شاليهك علي اجمل شواطئ البحر الاحمر في .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: تعاقد معانا عيش احلي لمه في شاليهك الخاص

تعاقد معانا عيش احلي لمه في شاليهك الخاص

(للتقسيط)

امتلك شاليهك بجاردن مكون من(3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ريسبشن+) في راس سدر بمقدم130الف بس واختار نظام ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/1/2021
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صورة الاعلان: شقة للبيع بالتقسيط بالاسكندرية استلام فورى

شقة للبيع بالتقسيط بالاسكندرية استلام فورى

(للبيع)

شقة للبيع فى الاسكندرية بالتقسيط او كاش مطلة على البحر مباشرة مساحة 79 متر ويوجد مساحات متعددة جراج .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

237,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

موظف + موظفة ( إدخال بيانات ) – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – لا يشترط الخبرة – الشركة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة Part Time - السن من 18 : 40 سنة – راتب أساسي + تامين صحي + تامين اجت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

خدمة عملاء Out door – يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

عربي فقط – Part time - مدخل بيانات ومدخلة بيانات – طلاب - مؤهل متوسط – السن من 18 : 45 سنة – شرط الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

خدمة عملاء أكونت عربي : طلاب وطالبات : راتب أساسي : شفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يتم قبول الموظفين م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام و الخبر -فنيين اسنان معمل ( خبره فالسيراميك و اللمنير.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

9/1/2021
صورة الاعلان: وظائف مبيعات

وظائف مبيعات

(فرصة عمل)

مبيعات ( طلاب وخريجين ) – راتب أساسي 4000ج – شفت 6 ساعات – تامينات وزيادات سنوية 2 في السنة – عقد سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: مربية/خادمة/ راعيات مسنين لجميع المحافظات

مربية/خادمة/ راعيات مسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

مربية/خادمة/راعيات مسنين لجميع المحافظات01223333060 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى توفير واختيار الع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

9/1/2021
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