فرص عمل افراد امن وحراسة

بكمبوندات أكتوبر والتجمع – شفت 12 ساعة بتوفير الإقامة للمغتربين – أساسي راتب 2500ج – عقد سنوي شامل تامين صحي واجتماعي وزيادة سنوية 2 في السنة ( 6% كل 6 شهور ) – شباب فقط – إجازة 4 أيام في الشهر 2021 التقديم الاونلاين عن طريق الواتساب :: 01062972973