فرص سفر لكبرى شركات الإلكترونيات بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
#IT/Telecom Services Manager #IT/Telecom Center Head خبرة من 2-5 سنوات في شركات الالكترونيات والاجهزة المنزلية #Technical_Service_Manager #CE _Services_Manager خبرةلاتقل عن 6 سنوات في الأجهزةالإلكترونية و الاستهلاكية والأجهزة الصغيرة والأجهزةالمنزلية شرط اساسي لكل الوظائف الخبره في الشركات الالكترونيه او مراكز خدمات الصيانة والبيع المعتمده للسفر لكبرى شركات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالسعوديه الراتب مجزى+حوافز شهريه/توفر الشركة كل شئ وتتحمل كل تكاليف السفر ـ مدة العقد سنتان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فوربزنس
التليفون: 01098206020

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/1/2022
رقم الإعلان: 2117705
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