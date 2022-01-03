فرص سفر لكبرى شركات الإلكترونيات بالسعودية

(فرصة عمل)
|#IT/Telecom Services Manager #IT/Telecom Center Head خبرة من 2-5 سنوات في شركات الالكترونيات والاجهزة المنزلية #Technical_Service_Manager #CE _Services_Manager خبرةلاتقل عن 6 سنوات في الأجهزةالإلكترونية و الاستهلاكية والأجهزة الصغيرة والأجهزةالمنزلية شرط اساسي لكل الوظائف الخبره في الشركات الالكترونيه او مراكز خدمات الصيانة والبيع المعتمده للسفر لكبرى شركات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالسعوديه الراتب مجزى+حوافز شهريه/توفر الشركة كل شئ وتتحمل كل تكاليف السفر ـ مدة العقد سنتان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01098206020
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117705
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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