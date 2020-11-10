(للبيع)
|تعلن الشركة الماكة لمشروعتها سيفورا للتنمية العقارية فرص بقلب مدينة نصر تناسب الجميع مساحات تبداء من 130\م.الي 265\م.وتقسيمات رائعه زورنا عشان تقدر تميز الافضل فرص الحياة كثير تقديم استشارات مجانية وتسهيلات بالسداد بدون فوائد ولله الوافق للاستعلام م.عبدالرحمن حسام \WHATS\01149055654\PHONE\01552696821
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ABDELRHMAN
|التليفون:
|01149055654
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المنطقة التاسعة شارع عبد العزيز عيسي- مدينة نصر، القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071887
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