(للإيجار)
|فرصه مميزه لأصحاب الذوق الراقي يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينة نصر بعباس العقاد الرئيسى مكونه من( 3نوم - و2رسيبشن - و2حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفة بجميع الكماليات وبها انترنت وبأسعار مميزه مطلوب فاليوم 700 والشهر مفاااااااجأه وللمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100258
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