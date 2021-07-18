فرصه مميزه لأصحاب الذوق الراقي يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار

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صورة الاعلان: فرصه مميزه لأصحاب الذوق الراقي يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار - في القاهرة مصر

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فرصه مميزه لأصحاب الذوق الراقي يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينة نصر بعباس العقاد الرئيسى مكونه من( 3نوم - و2رسيبشن - و2حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفة بجميع الكماليات وبها انترنت وبأسعار مميزه مطلوب فاليوم 700 والشهر مفاااااااجأه وللمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 700 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/7/2021
رقم الإعلان: 2100258
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14/7/2021
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13/7/2021
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عرض اليوم االحق احجز شقتك عندنا متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار

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13/7/2021
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13/7/2021
صورة الاعلان: عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

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13/7/2021
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للإيجار . إستديو مفروش . بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار المولات سيتي ستارز . وسيتي سنتر غرفة نوم . .
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13/7/2021
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لأصحاب الذوق الراقي شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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13/7/2021
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