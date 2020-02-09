فرصه محل للبيع كأستثمار فى افضل مول بالعاصمة

فرصتك للاستثمار في العاصمة جت لحد عندك بأمتلاكك محل بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty اميز مول بالحي المالي وامام وزارة المالية وبجانب دار الاوبرا الجديدة واكبر مجمع سينما ومسارح ومساحة المحل 41م بدون مقدم وبدون فوائد واطول فترة سداد يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة