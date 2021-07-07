(للإيجار)
|فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان الساعه عند عمارات اول مايو مكونه من (2 نوم – ريسبشن - وحمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 550 والشهر8.500 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|550 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099210
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