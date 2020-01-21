(للبيع)
|فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه موقع رائع بحدائق أكتوبر دقائق الي طريق الواحات ومول مصر التقسيم الداخلي ( 3 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ ) تشطيب سوبر لوكس المساحه 130م ثالث بلكونه يوجد اسانسير أستلام فوري إجمالي السعر / 877,000 جنيه أدفع 20% مقدم وقسط الباقي علي 4 سنين للإتصال / 01146200600 من خارج مصر رجاء إضافة 002 شركة رمسيس للتسويق العقاري ب6 أكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|,
|التليفون:
|01146200600
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|العنوان:
|- n
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|877,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049888
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