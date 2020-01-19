(للبيع)
|فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه موقع رائع بحدائق أكتوبر دقائق الي طريق الواحات ومول مصر التقسيم الداخلي ( 3 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ ) تشطيب سوبر لوكس المساحه 115م الدور الأرضي أستلام فوري إجمالي السعر /777,000 جنيه مطلوب أوفر / 100,000 جنيه أدفع 20% مقدم وقسط الباقي علي 4 سنين للإتصال / 01146200600 من خارج مصر رجاء إضافة 002 شركة رمسيس للتسويق العقاري ب6 أكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|n
|التليفون:
|01146200600
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|العنوان:
|- ,
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049601
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