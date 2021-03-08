فرصه للبيع شقه بمصر الجديدة سوبر لوكس ٤غرف وريسيبشن. ١٠٠متر ثاني بلكونة

فرصه للبيع شقه بمصر الجديدة سوبر لوكس ٤غرف وريسيبشن سوبر لوكس.١٠٠متر.سيراميك الجوهرة بالكامل دهانات حديثة. مطبخ احواض سقط جيرانيت. حمام سيراميك كليوباترا. خلاطات ميكسر. كرانيش. وصلات دش.تليفون. غاز. تكييف. مدخل وسلالم رخام.٣ بلكونة. دور ثالث ثاني بلكونة. تصلح سكن او اداري( شركه ،مكتب،عياده) من المالك مباشره. مطلوب٩٥٠ الف جنيه