فرصه للبيع شقه بمصر الجديدة سوبر لوكس ٤غرف وريسيبشن. ١٠٠متر ثاني بلكونة

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صورة الاعلان: فرصه للبيع شقه بمصر الجديدة سوبر لوكس ٤غرف وريسيبشن. ١٠٠متر ثاني بلكونة - في القاهرة مصر

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فرصه للبيع شقه بمصر الجديدة سوبر لوكس ٤غرف وريسيبشن سوبر لوكس.١٠٠متر.سيراميك الجوهرة بالكامل دهانات حديثة. مطبخ احواض سقط جيرانيت. حمام سيراميك كليوباترا. خلاطات ميكسر. كرانيش. وصلات دش.تليفون. غاز. تكييف. مدخل وسلالم رخام.٣ بلكونة. دور ثالث ثاني بلكونة. تصلح سكن او اداري( شركه ،مكتب،عياده) من المالك مباشره. مطلوب٩٥٠ الف جنيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايهاب
التليفون: ٠١٢٨٩٧٩٥٥٥١

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العنوان: مصر الجديدة. منشية البكري. تطل علي شارعي جسر السويس والمقريزي- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 950,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/3/2021
رقم الإعلان: 2086392
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