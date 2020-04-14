فرصه للاستثمار للمستثمرين ارض استثماريه منطقة الشامخة موقع مميز

(للاستثمار)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض استثماريه منطقة الشامخة موقع مميز مساحة الارض ( 86*79قدم ) مصرح عليها فلتين تجاري حوض ( 24 ) السعر ( 1.700.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057946
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