فرصه لاصحاب السوبر ماركت والمطاعم

(للبيع)

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السعودية (المدينة المنورة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مقدم للمحلات التجاريه*السوبرماركت والهايبر *المطاعم*الكوفي شوب وغيرها * الاجهزة حديثة وراقية مكونات الاجهزة للمحلات التجاريه : جهاز كمبيوتر مكتبي طابعة ايصالات حراريه درج كاشير قارئ باركود برنامج مخزون ونقاط بيع *-*ضمان عامان ترخيص البرنامج مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية *-*للتواصل اتصال او واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ساره علي
التليفون: 0538881403

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - قربان
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 19/8/2020
رقم الإعلان: 2065425
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: راقب منزلك او شركتك من خلال انتركم لاسلكي

راقب منزلك او شركتك من خلال انتركم لاسلكي

(للبيع)

انتركم لاسلكى شاشة متنقلة تعمل باللمس إمكانية تسجيل المكالمات مع الزائر رؤية ليلية واضحة في الظلام .
القسم: 

1 ريال

19/8/2020
صورة الاعلان: » MA-100 بصمه حضور وانصراف

» MA-100 بصمه حضور وانصراف

(للبيع)

مقدم الي مختلف الشركات والجهات والمؤسسات مميزات الجهاز *إعداد ورديات الحضور والإنصراف مع امكانية .

1 ريال

18/8/2020
صورة الاعلان: خاص للهايبر ماركت والمحلات التجاريه

خاص للهايبر ماركت والمحلات التجاريه

(للبيع)

العرض مقدم للمطاعم والكوفي شوب ومحلات البقاله والمؤسسات التجاريه مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس .

1 ريال

18/8/2020
صورة الاعلان: نقوم بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشاريع باحترافية . كما نقوم بصيا

نقوم بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشاريع باحترافية . كما نقوم بصيا

(للاستثمار)

نقوم بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشاريع الصناعية والخدمية والتعليمية والطبية وغيرها باحترا.

5,000 ريال

18/8/2020
صورة الاعلان: اجهزة كاشير للمطاعم والكوفي شوب والهايبر ماركت

اجهزة كاشير للمطاعم والكوفي شوب والهايبر ماركت

(للبيع)

مقدم للمحلات التجاريه*السوبرماركت والهايبر *المطاعم*الكوفي شوب وغيرها * الاجهزة حديثة وراقية مكونات.

1 ريال

17/8/2020
صورة الاعلان: zkF18 اكسس كنترول

zkF18 اكسس كنترول

(للبيع)

مميزات عامه للقفل الالكتروني ✔ الأقفال تعمل ب(الرقم السري / الكارت الممغنط / البصمة) ✔.

1 ريال

17/8/2020
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صورة الاعلان: مطلوب عامل افطار ومعجنات وبيتزا

مطلوب عامل افطار ومعجنات وبيتزا

(فرصة عمل)

مطلوب عامل خبرة بالمعجنات والبيتزا والافطار للعمل في فندق.
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

اتصل

17/8/2020
صورة الاعلان: اجهزه كاشير ونقاط بيع بسعر مميز

اجهزه كاشير ونقاط بيع بسعر مميز

(للبيع)

مقدم للمحلات التجاريه*السوبرماركت والهايبر *المطاعم*الكوفي شوب وغيرها * الاجهزة حديثة وراقية مكونات.

اتصل

16/8/2020
صورة الاعلان: انتركم لاسلكى للمنازل والشركات

انتركم لاسلكى للمنازل والشركات

(للبيع)

جهاز انتركم لاسلكى شاشة متنقلة تعمل باللمس متوفر بمقاسات مختلفة بدقة تصل ل30ميجا بكسل إمكانية تسجيل.
القسم: 

اتصل

16/8/2020
صورة الاعلان: حمل تطبيق أسعار صرف العملات

حمل تطبيق أسعار صرف العملات

(للبيع)

حمل تطبيق أسعار صرف العملات لتحميل التطبيق مباشرتا من متجر جوجل بلاي مجانا .
العنوان:

إربد - السعودية

اتصل

16/8/2020
صورة الاعلان: معلمة تأسيس ومتابعة بالرياض منهج أهلي و حكومي و انترناشونال

معلمة تأسيس ومتابعة بالرياض منهج أهلي و حكومي و انترناشونال

(فرصة عمل)

معلمة تأسيس ومتابعة بالرياض متخصصة في تدريس طالبات الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة جميع المراحل.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

15/8/2020
صورة الاعلان: دورة استراتيجيات النجاح وبناء الشخصية الواثقة

دورة استراتيجيات النجاح وبناء الشخصية الواثقة

(للبيع)

دورة استراتيجيات النجاح وبناء الشخصية الواثقة ذاتك بصمة المدرب عبد الله الزهري مقدمة من مركز ازاد.
العنوان:

الرياض - السعودية

99 ريال

13/8/2020
صورة الاعلان: موظفة دعم فني سعودية

موظفة دعم فني سعودية

(طلب عمل)

المهام الوظيفية: 1- تحديث وتطوير الأنظمة المستخدمة حسب نظام الشركة. 2- تقديم الدعم الفني للأجهزة الح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

13/8/2020
صورة الاعلان: مدرس انجليزي خصوصي شمال الرياض

مدرس انجليزي خصوصي شمال الرياض

(طلب عمل)

مدرس انجليزي خصوصي شمال الرياض تدريس عن بعد أو حضوري / تأسيس الأطفال / تعليم المحادثة/ دورات تعليمي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

13/8/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة نظيفة براده شيرو لنقل اللحوم موديل 2011

للبيع بحالة نظيفة براده شيرو لنقل اللحوم موديل 2011

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 732111 براده شيرو مع مبر.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

12/8/2020
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