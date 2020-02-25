خدمه عملاء وكول سنتر براتب 3000 شفت 6 ساعات من الشركه فلعباسيه او من البيت اونلاين بنفس الراتب بتيجي بتستلم شغلك وبتمضي العقد بنفس الراتب وعدد ساعات الشغل العنوان ابراج الملتقي . برج د . اعلي السجل المدني . الدور التاسع . ميدان العباسيةتيجي معاك صوره البطاقه وصوره شخصيه رسوم سحب الابليكيشن 50جنيه وبتستلم الشغل فنفس اليوم الشركه فاتحه كل ايام الاسبوع ماعدا الجمعه من الساعه 11صباحا الي 6مساء