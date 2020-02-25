(فرصة عمل)
|خدمه عملاء وكول سنتر براتب 3000 شفت 6 ساعات من الشركه فلعباسيه او من البيت اونلاين بنفس الراتب بتيجي بتستلم شغلك وبتمضي العقد بنفس الراتب وعدد ساعات الشغل العنوان ابراج الملتقي . برج د . اعلي السجل المدني . الدور التاسع . ميدان العباسيةتيجي معاك صوره البطاقه وصوره شخصيه رسوم سحب الابليكيشن 50جنيه وبتستلم الشغل فنفس اليوم الشركه فاتحه كل ايام الاسبوع ماعدا الجمعه من الساعه 11صباحا الي 6مساء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdalah maged
|التليفون:
|01004237642
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|العنوان:
|العباسيه- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054487
3,000 جنيه
1 جنيه
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1 ريال
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3,000 جنيه
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