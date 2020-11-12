(للإيجار)
|فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدينه نصر بجوار أول عباس العقاد مكونه من3نوم2-ريسبشن -حمام -مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعر ممتاز مطلوب فاليوم 400 والشهر7500 للحجز يمكنك الأتصال بنا علي 01014410474
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01014410474
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072242
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