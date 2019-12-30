فرصه عظيمه لن تتكرر للعمل في مجال الامن

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في العديد من المواقع الهامة افراد امن بمرتب يبدأ من 2700 جنيه الى 3500 جنيه الاجازة 5 ايام في الشهر ومشرف امن مدني بمرتب 3000 جنيه الى 3500 ج ومدير موقع بمرتب من 3500 الى 4500 جنيه العمل 12 ساعه ويتوافر سكن مميزات الوظيفه عقد عند استلام الوظيفه تامين صحي تامين اجتماعي استلام الزي مجانآ وزيادة 10% بعد سنة والاتصال من الساعه 10 ص الى الساعه 8 م للاستفسار 0224558502 - 01156432683 - 01229665815 - 01063542853 واتس اب 01063542853
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|masr services
|التليفون:
|-01063542853
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|العنوان:
|- حمامات القبه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047854
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