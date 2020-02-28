فرصه رائعه قطعة ارض على الطريق الدائرى بالاسكندريه وعلي بعد امتار من المدرس

فرصه رائعه قطعة ارض على الطريق الدائرى بالاسكندريه وعلي بعد امتار من المدرسه المصريه الامريكية وبالقرب من كارفور والداون تاون وجميع الخدمات الي ممكن تحتاجها في يومك زي مدارس ومستشفيات وحضانات وصيدليات وكافيهات ومطاعم مساحة الارض 770متر بتسهيلات في السداد وخصومات للكاش ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435