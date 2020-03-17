فرصه ذهبيه لا تكرر من شركه زياد للمقاولات والاستثمار العقارى

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تفاصيل الإعلان
ونقدم لكم اقوى العروض بـ #مدينة_الشروق ** بالحي الثاني شرق ** لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء شقه 135 م بحريه عباره عن : ( 3 غرف + 1 حمام + رسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع مميز قريبه من مركز المدينة ونادى جرين هيلز امام كمبوند الباتيو 5 عرض لفترة محدوده بـ469,000 ج كاش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01008011136

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العنوان: - الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/3/2020
رقم الإعلان: 2056255
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صورة الاعلان: شقة ارضي بحديقة متشطبة بالكامل في كمبوند بارك لين العاصمة الإدارية - في القاهرة مصر

شقة ارضي بحديقة متشطبة بالكامل في كمبوند بارك لين العاصمة الإدارية

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العنوان:

القاهرة - مصر
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1,636,200 جنيه

17/3/2020
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امتلك شقتك في كمبوند مصمم على الطريقة الهولندية الكلاسيكية في العاصمة

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17/3/2020
صورة الاعلان: امتلك مكتبك امام اكبر أحواض سمكية في العاصمة الإدارية - في القاهرة مصر

امتلك مكتبك امام اكبر أحواض سمكية في العاصمة الإدارية

(للبيع)

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امتلك محلك التجاري في مول باريس ايست paris east الذي يتميز بوجود في داخله أكبر أحواض سمكية ضخمة في ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

875,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بالتقسيط في كمبوند ZAVANI مساحتها 283 م مقدم 125 الف - في القاهرة مصر

شقه للبيع بالتقسيط في كمبوند ZAVANI مساحتها 283 م مقدم 125 الف

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- في القاهرة مصر

للبيع شقه في العاصمه الاداريه الجديده بمساحه 283 م بارخص سعر للمتر 9 الاف امتلك الان شقه بمنطقة R7 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

125,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: العرووض الذهبيه - في القاهرة مصر

العرووض الذهبيه

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- في القاهرة مصر

العرووض الذهبيه من شركة_زياد_للإستثمار_العقاري وتقدم اقوى عرووض و بأسعار زمان بارقي المواقع *بالقا.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

17/3/2020
صورة الاعلان: اسكن في قلب العاصمة الجديدة وامتلك شقتك في zavani - في القاهرة مصر

اسكن في قلب العاصمة الجديدة وامتلك شقتك في zavani

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأمتلاكك شقة في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة هتبقي في قلب العاصمة وقريب من حي الوزارات وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

17/3/2020
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صورة الاعلان: خليك مختلف واسكن بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خليك مختلف واسكن بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة وخليك مختلف ومميز وامتلك شقتك في كمبوند zavani في قلب العاصمة وجمب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

218,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: بالعاصمة الادارية الجديدة امتلك شقتك بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

بالعاصمة الادارية الجديدة امتلك شقتك بأقل الاسعار

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وقريب من ديزني لاند والمولات التجارية والادارية وش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: استفيد بارخص سعر للمتر في العاصمة الاداريه وامتلك شقتك بمقدم 5% - في القاهرة مصر

استفيد بارخص سعر للمتر في العاصمة الاداريه وامتلك شقتك بمقدم 5%

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للبيع شقه في العاصمه الاداريه الجديده بمساحه 283 م بارخص سعر للمتر 9 الاف امتلك الان شقه بمنطقة R7 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

125,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالعاصمة الادارية بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالعاصمة الادارية بأقل الاسعار

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani بقلب العاصمة بأقل الاسعار وبدون فوائد وحواليك حمامات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

295,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: قريب من فندق الماسة امتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

قريب من فندق الماسة امتلك شقتك فى تاون جيت

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية قريب من فندق الماسة وحى السفارات وكل خدماتك الترفيهية اضخم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: خليك مميز واسكن جمب القصر الرئاسي بالعاصمة - في القاهرة مصر

خليك مميز واسكن جمب القصر الرئاسي بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة في كمبوند zavani وخليك مميز واسكن جمب القصر الرئاسي بالعاصمة الادارية الجديدة وهتستمتع بمس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع وسط اجمل المساحات الخضراء فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع وسط اجمل المساحات الخضراء فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

وسط اجمل المساحات الخضراء هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية 187 م (3 غرف +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) قريب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: امتلك في العاصمة الادارية وكل الخدمات جمب شقتك - في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية وكل الخدمات جمب شقتك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة جمب كل الخدمات وقريب من حي السفارات والقصر الرئاسي وحي الوزارات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: حافظ ع صحتك وامتلك شقتك قريب من المدينة الطبية فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

حافظ ع صحتك وامتلك شقتك قريب من المدينة الطبية فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حافظ ع صحتك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من المدينة الطبية والعيادات والمستشفيات شقتك 220 م .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

16/3/2020
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