فرصه حقيقيه يوجد شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر

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صورة الاعلان: فرصه حقيقيه يوجد شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر - في القاهرة مصر

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فرصه حقيقيه يوجد شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بمنطقه عباس العقاد مكونه من3نوم 2ريسبشن 2حمام مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات و متشطبه تشطيب سوبر لوكس وانترنت ببرج جديد وعماره شيك ومطلوب فاليوم650 والشهر13000 للاستعلام01153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 650 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/1/2021
رقم الإعلان: 2079121
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