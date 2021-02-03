فرصه حقيقيه يوجد شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بم

(للإيجار)
|فرصه حقيقيه يوجد شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بمنطقه عباس العقاد مكونه من3نوم 2ريسبشن 2حمام مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات و متشطبه تشطيب سوبر لوكس وانترنت ببرج جديد وعماره شيك ومطلوب فاليوم650 والشهر13000 للاستعلام01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082478
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