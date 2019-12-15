فرصه استثمار للجادين

(مطلوب للإيجار)
|لو بتفكر ازاي تزود دخلك الشهري اتصل بينا للاستفاده معانا ولمعرفه جميع التفاصيل مطلوب عدد محدود من السيارات الحديثه للعمل بشركه توريدات واداره المشروعات بعقود سنويه شامله صيانه وزيت وبنزين وحتي المخالفات العقد شامل جميع الضماناتن المطلوبه السعر الايجاري بيكون ع حسب كل موديل وفئه العربيه نفسها فكر فالمشروع وكلمنا هنقولك كل التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|exxonunited
|التليفون:
|01226615754
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|العنوان:
|فيلا 183 الياسمين 2 التجمع الاول امام بنزينه وطنيه خلف سور اكاديميه الشرطه الدور الاول علوي شقه 4- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045706
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