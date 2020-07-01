فرصه إستثمارية جديدة بـ smart mall في العاصمة الجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فرصه إستثمارية جديدة بـ smart mall في العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

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فرصة ليك ولمستقبل اولادك وفرصة استثمارية مش هتتكرر في smart mall بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والمحل 30م تشطيب كامل بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط في منطقة ال down town بجانب اكبر كثافة سكانية وحي المالي والاعمال كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وخليك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 102,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/7/2020
رقم الإعلان: 2061961
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27/6/2020
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