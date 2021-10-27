فرصتك للسكن والاستثمار في اتيكا العاصمة

(للبيع)
|فرصتك للاستثمار والسكن بارقى مناطق العاصمة الادارية ويتميز الكمبوند انة يقع بالقرب من الدائري الاقليمي و الاوسطى و منطقه المال و الاعمال كما يقع المشروع مباشرة على 3 شوارع رئيسيه ويتميز بوجود العديد من الخدمات زي: •منطقة خدمات تجارية •منطقة مخصصة للاطفال •جراج خاص للسيارات وخدمات كتير غيرها عشان تفيدك انت واسرتك والشقة مساحتها 139م عبارة عن(3غرف+2حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس) وكل دة بمقدم 251 الف بس وتقدرتدفع الباقى بالتقسيط المريييح احجز شقتك دلوقتى معانا عشان تستمتع انت واسرتك بمميزات الكمبوند
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|greenstone
|التليفون:
|01013937774
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة- العاصمه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|251,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108861
332,000 جنيه
251,000 جنيه
252,000 جنيه
216,000 جنيه
253,000 جنيه
250,000 جنيه
5,500 جنيه
1,300,000 جنيه
1,300,000 جنيه
6,000 جنيه
4,000 جنيه
8,500 جنيه
5,500 جنيه
200,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
200 جنيه