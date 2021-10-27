فرصتك للسكن والاستثمار في اتيكا العاصمة

فرصتك للاستثمار والسكن بارقى مناطق العاصمة الادارية ويتميز الكمبوند انة يقع بالقرب من الدائري الاقليمي و الاوسطى و منطقه المال و الاعمال كما يقع المشروع مباشرة على 3 شوارع رئيسيه ويتميز بوجود العديد من الخدمات زي: •منطقة خدمات تجارية •منطقة مخصصة للاطفال •جراج خاص للسيارات وخدمات كتير غيرها عشان تفيدك انت واسرتك والشقة مساحتها 139م عبارة عن(3غرف+2حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس) وكل دة بمقدم 251 الف بس وتقدرتدفع الباقى بالتقسيط المريييح احجز شقتك دلوقتى معانا عشان تستمتع انت واسرتك بمميزات الكمبوند