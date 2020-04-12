فرصتك للسكن في العاصمة جتلك لحد عندك

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة والحق فرصتك في امتلاك شقة في كمبوند zavani وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وعيش في العاصمة