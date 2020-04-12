فرصتك للسكن في العاصمة جتلك لحد عندك

(للبيع)
|اسكن في العاصمة الادارية الجديدة والحق فرصتك في امتلاك شقة في كمبوند zavani وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وعيش في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|201,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057754
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