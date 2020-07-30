فرصتك للتميز والرقى بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش التميز اللى بتحلم بيه وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت بالعاصمة الادارية وسط الرقى والجمال قريب من حى السفارات وارض المعارض وكل الخدمات اللى ملهاش مثيل شقتك 230 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس كبير ) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وعيش التميز والرقى فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|215,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064102
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