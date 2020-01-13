فرصتك للاستثمار ماتتعوضش بامتلاك مقرك الادارى فى Paris Mall

(للتقسيط)
|فرصتك للاستثمار مش هتتعوض بامتلاك مقرك الادارى 30م فى Paris Mall قريب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية و أطول برج بأفريقيا وقريب من اكبر منطقة مطاعم FOOD COURT باطول فترة سداد والاقساط بعد الاستلام كل ده بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا بسرعة ع 01201135481 وانتهز فرصة الاستثمار المضمون فى Paris Mall
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|240,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048788
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