فرصتك للاستثمار ماتتعوضش بامتلاك مقرك الادارى فى Paris Mall

فرصتك للاستثمار مش هتتعوض بامتلاك مقرك الادارى 30م فى Paris Mall قريب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية و أطول برج بأفريقيا وقريب من اكبر منطقة مطاعم FOOD COURT باطول فترة سداد والاقساط بعد الاستلام كل ده بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا بسرعة ع 01201135481 وانتهز فرصة الاستثمار المضمون فى Paris Mall