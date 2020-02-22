فرصتك للاستثمار الحقيقى فى باريس مول

(للبيع)
|خلى استثمارك حقيقى وامتلك وحدتك الادارية فى باريس مول 27 م تشطيب كامل وبالتكيفيات علي محور الامل الرئيسي الرابط بين طريق السويس و طريق العين السخنة بانظمة سداد مختلفة اختار اللى يناسبك بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وخلى استثمارك حقيقي فى باريس مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|324,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053771
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