فرصتك للاستثمار الحقيقى فى باريس مول

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فرصتك للاستثمار الحقيقى فى باريس مول - في القاهرة مصر

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خلى استثمارك حقيقى وامتلك وحدتك الادارية فى باريس مول 27 م تشطيب كامل وبالتكيفيات علي محور الامل الرئيسي الرابط بين طريق السويس و طريق العين السخنة بانظمة سداد مختلفة اختار اللى يناسبك بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وخلى استثمارك حقيقي فى باريس مول بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 324,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/2/2020
رقم الإعلان: 2053771
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امتلك محلك بالعاصمة الادارية واستثمر براحتك

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22/2/2020
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26/1/2020
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- في القاهرة مصر

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26/1/2020
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(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر

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26/1/2020
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عايز محل في مكان حيوي وضمان لاستثمار ناجح ؟؟

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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360,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: بجانب اكبر شبكة مواصلات للحي المالي امتلك محلك العاصمة - في القاهرة مصر

بجانب اكبر شبكة مواصلات للحي المالي امتلك محلك العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

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24/1/2020
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عيادتك في مول sixty علي اكبر land scape بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك بمول SIXTY العاصمة الادارية الجديدة واعمل مستقبل جديد ويتميز المول انه امام وزارة المال.
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174,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: اصنع مستقبل جديد بأمتلاكك صيدلية بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

اصنع مستقبل جديد بأمتلاكك صيدلية بالعاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

دلوقتي هتقدر تصنع مستقبلك من جديد وتمتلك صيدلية بالعاصمة الادارية الجديدة بمول SIXTY واضمن عائد اكبر.
العنوان:

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1,800,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك الاداري بالعاصمة واستثمر براحتك في اي وقت - في القاهرة مصر

امتلك محلك الاداري بالعاصمة واستثمر براحتك في اي وقت

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك الاداري بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت وومحلك في موقع متميز جدا بمول .
العنوان:

القاهرة - مصر

690,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: الصيدلية هي الحل الامثل للاستثمار في العاصمة - في القاهرة مصر

الصيدلية هي الحل الامثل للاستثمار في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

صيدليتك في العاصمة الادارية الجديدة هي الحل الامثل للاستثمار والربح الاكبر وتقع في مول sixty بموقع م.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,700,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية بأقل الاسعار

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

مكتبك الاداري موجود بموقع متميز جدا بمول sixty في العاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وهو امام وزا.
العنوان:

القاهرة - مصر

225,000 جنيه

21/1/2020
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