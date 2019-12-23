(للبيع)
|فرصتك لسة موجودة بأمتلاكك شاليه في راس سدر علي البحر ومن غير ماتدفع اي فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات مارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات ومنطقة ملاعب ومحلات تجارية وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تتصل علي 01279848994 وكمان هتعرف اسم القرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046287
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