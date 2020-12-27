فرصتك ف العاصمه الادريه

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|khaled
|التليفون:
|01066819579
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه- العاصمه الاداريه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077599
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