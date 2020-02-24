فرصتك فى الاستثمار باقل الاسعار فى السخنة

(للبيع)
|استثمر فى السخنة وامتلك شاليه باقل الاسعار 125م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +2حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) بالقرب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم باطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك واستثمر فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054025
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