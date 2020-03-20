فرصتك شقة للبيع بمليون 300 في اميز كمبوند في الشيخ زايد

(للبيع)
|شقتك بارقي كمبوند بالشيخ زايد علي استيل ولاية سانتا بربرا الامريكية بميلون 300 الف وبالتقسيط عل 10 سنين بدون فوايد الكمبوند كامل المرافق والخدمات ومساحات واسعة من الاندسكيب الشقة ( 2غرفة + حمام + مطبخ + ريسبشن + تراس ) بادر واحجز وحدتك واستفيد باقوي نظام سداد في الشيخ زايد وقسط علي 10 سنين للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056477
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