فرصتك بأمتلاكك شقة في العاصمة جتلك لحد عندك

(للبيع)
|فرصتك بأمتلاكك شقة في العاصمة الادارية الجديدة جتلك لحد عندك في كمبوند zavani ارقي واهدي كمبوند بالعاصمة وجمب كل الخدمات نادي رياضي وملاعب رياضية ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وغيرهم كتير وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|208,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060842
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