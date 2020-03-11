فرصتك احجز وحدتك باول مشروع لصبور في اكتوبر وادفع 5% مقدم فقط

(للبيع)
|امتلك وحدتك في اول مشاريعنا في اكتوبر مع شركة صبور بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سنين علي مساحة 104 فدان فيو واسع من الاند سكيب والكريستال لاجونز مساحات تبدا من ( غرفة – لفيلا ) باميز موقع باكتوبر علي طريق الواحات دقايق من المحور للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055683
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