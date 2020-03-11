فرصتك احجز وحدتك باول مشروع لصبور في اكتوبر وادفع 5% مقدم فقط

امتلك وحدتك في اول مشاريعنا في اكتوبر مع شركة صبور بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سنين علي مساحة 104 فدان فيو واسع من الاند سكيب والكريستال لاجونز مساحات تبدا من ( غرفة – لفيلا ) باميز موقع باكتوبر علي طريق الواحات دقايق من المحور للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556