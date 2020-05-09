فرصة ومش هتتكرر عيادتك في العاصمة واستمتع بالخصم

(للبيع)
|فرصتك جت لحد عندك ومش هتتكرر تاني وعيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بخصم 10% للجيش الابيض علي أطول فترة سداد وبدون فوائد ومساحتها 68م تشطيب كامل بالتكييفات وفي مكان مميز جدا في مول sixty بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 والحق عيادتك العدد محدوود جدا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|187,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059327
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