فرصة وبعد تخفيض السعر شقة 170م لقطه بموقع متميز بحدائق الأهرام وجهه تشطيب مهندس ديكور الدور الثالث منطقة ح قريبه من شارع الجيش ومحطة مترو الأنفاق الجديدة متشطبه بالكامل وغير مسكونه أول سكن عدد3 غرف وعدد 2 حمام ومطبخ كبير جوال وواتس اب/ 01558338712 رابط فديو الشقة