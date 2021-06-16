(للبيع)
|فرصة وبعد تخفيض السعر شقة 170م لقطه بموقع متميز بحدائق الأهرام وجهه تشطيب مهندس ديكور الدور الثالث منطقة ح قريبه من شارع الجيش ومحطة مترو الأنفاق الجديدة متشطبه بالكامل وغير مسكونه أول سكن عدد3 غرف وعدد 2 حمام ومطبخ كبير جوال وواتس اب/ 01558338712 رابط فديو الشقة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hassan
|التليفون:
|01558338712
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|العنوان:
|211ح- حدائق الأهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|695,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097259
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