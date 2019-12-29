فرصة هايلة بأمتلاكك شاليه بالفرش في السخنة

فرصة هايلة جدااا بأمتلاك شاليه في لاسيرينا السخنة بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد ومفرووووش من عندنا وكمان جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وماريناللصيد ومرسي لليخوت ومطاعموكافيهات وخدمات اكتر وشاليه ((65م)) تشطيب سوبر لوكس يلا كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك في السخنة