فرصة هايلة بأمتلاكك شاليه بالفرش في السخنة

(للتقسيط)
|فرصة هايلة جدااا بأمتلاك شاليه في لاسيرينا السخنة بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد ومفرووووش من عندنا وكمان جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وماريناللصيد ومرسي لليخوت ومطاعموكافيهات وخدمات اكتر وشاليه ((65م)) تشطيب سوبر لوكس يلا كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|133,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047333
104,000 جنيه
133,000 جنيه
122,000 جنيه
92,000 جنيه
104,000 جنيه