فرصة مميزة ليك ولاسرتك بأمتلاكك شقة بالعاصمة الجديدة

(للتقسيط)
|الحق فرصتك المميزة ليك ولاسرتك وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك بأستثمارك فيها وشقتك 207م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري وجيم وسبا ونادي رياضي وامن وحراسة 24 ساعة وخدمات غيرهم كتييير يلا مستني ايه اتصل دلوقتي علي 01279848994 والحق الفرصة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|207,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053868
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